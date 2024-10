Calciomercato: Vibonese, ufficiale l’arrivo di un esperto attaccante

L’U.S.Vibonese Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Ciro Favetta.

Il neo calciatore rossoblù, presentato ufficialmente stamattina nel corso della conferenza stampa di fine anno, proviene dal Siracusa dove è sceso in campo in tredici spezzoni di gara segnando un gol (6 in totale) ogni 65 minuti. In 314 presenze maturate tra C e D ha gonfiato la rete 108 volte. Favetta è una punta centrale, è alto 182 centimetri, ha ventinove anni ed è napoletano del quartiere Ponticelli.

Nella passata stagione era a Brindisi insieme a Marco Baldan e allo stadio “Luigi Razza” di Vibo ha vinto lo spareggio con la Cavese per la promozione in Serie C. Cresciuto nelle giovanili del Crotone ha indossato le maglie, fra le altre, anche della Casertana, del Taranto, del Sorrento e dell’Andria.