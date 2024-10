Calciomercato, Falletti: ‘Mi voleva la Reggina. Ringrazio Toscano’

C’è stato un momento in cui la Reggina per ammissione del Ds del Bologna Bigon, ha chiesto informazioni sul trequartista Falletti. Le strade poi non si sono incrociate perchè la scelta è caduta sulla Ternana ed il giocatore ne spiega le motivazioni nel giorno della sua presentazione, così come scrivono i colleghi di ternananews.it:

“Mi ha cercato anche la Reggina, ma io avevo deciso di tornare a Terni già da gennaio perché avevo bisogno di stare bene. Ringrazio il mister Toscano per il suo interessamento. Loro hanno una squadra con una rosa buona e io avevo paura di sbagliare scelta, di non trovare lo spazio di cui ho bisogno e che credo e spero di trovare qui”