Calciomercato: il Frosinone capolista pronto per un altro grande colpo

Una marcia inarrestabile ed un pizzico di fortuna che è sempre presente nelle annate in cui tutto procede per il verso giusto. Il Frosinone supera il Benevento al termine di una gara molto equilibrata grazie ad un calcio di rigore discusso e discutibile, non digerito dal tecnico Cannavaro che ha detto la sua a fine gara: “Un controllo in più andava fatto sul rigore…”. Tre punti che consentono di allungare ulteriormente il passo da chi insegue visto lo stop della Reggina ed il pareggio interno del Genoa. Il Frosinone crede sempre più nella possibilità di conquistare la promozione ed anche sul mercato di gennaio vuole dire la sua. Dopo Baez, per il reparto offensivo secondo quanto riferisce Sky Sport, il ds Angelozzi sarebbe pronto a chiudere per il forte attaccante esterno Sibilli in uscita dal Pisa.

