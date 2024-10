Calciomercato: il Frosinone pronto a piazzare altri due grandi colpi

Vittoria all’esordio sul campo del neo promosso Modena e voglia di migliorarsi ancora per il Frosinone. Il Ds Angelozzi dopo aver consegnato a mister Grosso un gruppo di calciatori ben miscelati tra esperti come Lucioni e giovani come Caso e Mulattieri, prepara un doppio colpo di mercato, riuscendo a superare una numerosa concorrenza.

Si bussa alla porta del Monza e già in tanti lo hanno fatto compresa la Reggina. Secondo gli esperti di calciomercato, pare siano ad un passo due trasferimenti. Vicinissimo l’accordo per il classe 92 Mario Sampirisi che andrà a rinforzare la corsia di destra ed in mezzo al campo Luca Mazzitelli. Quest’ultimo cercato da mezza serie B ed ora pronto per accasarsi con i ciociari.