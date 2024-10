Calciomercato: il Monza gioca d’anticipo. Il primo grande colpo di Galliani

Dopo un avvio balbettante, sono otto le gare consecutive in cui il Monza è riuscito a fare punti, preziosissimo l’ultimo successo sul campo dell’ex capolista Brescia. Sta bene la squadra di Stroppa, nonostante la perdita del giocatore più in forma come Mota Carvalho e punta a chiudere l’anno continuando a scalare la classifica.

Nel frattempo la società si muove e secondo quanto riferisce monza-news.it, il primo acquisto sarebbe già stato effettuato, con il grande colpo messo a segno dalla società del presidente Berlusconi:

“Il Monza ha piazzato il colpo: la società biancorossa si è aggiudicata le prestazioni del centrocampista offensivo uruguaiano Gaston Ramirez (classe 1990). Per lui è pronto un contratto fino al 2022 e già oggi – secondo quanto raccolto da Monza-News – è prevista la firma, anche se il giocatore sarà disponibile a partire da gennaio“.