Calciomercato, Gazzetta dello Sport: la Reggina pensa anche ad un nuovo portiere

Cinque giornate alla fine del girone di andata, ma anche la conclusione del 2022. Dopo qualche giorno prenderà il via la seconda sessione di calciomercato anche se ogni società ovviamente si muove in anticipo, così come crediamo stia facendo anche la Reggina. Inzaghi continua a ripetere di essere in piena fase di valutazione e certamente conterà anche la collocazione in classifica che si registrerà alla fine di questo ciclo ed alcune posizioni come quelle di Santander e Obi, praticamente mai utilizzati fino al momento per problemi fisici.

Intanto su Gazzetta dello Sport le attenzioni si spostano sul fronte portiere. E’ bene precisare che sia Colombi come anche Ravaglia, tranne qualche leggera sbavatura, hanno avuto fino al momento un rendimento regolare. E forse è proprio questo l’aspetto che porta ad altre valutazioni, la necessità di avere un estremo difensore che oltre alla regolarità, faccia anche di più. Ed appunto, secondo il quotidiano la società amaranto starebbe puntando Erit Berisha, elemento di grandi qualità ed esperienza, ma su di lui ci sarebbe da battere la concorrenza dello Spezia, compagine militante nel campionato di serie A.