Calciomercato: ecco dove si sono sistemati i calciatori del Lamezia Terme

Un organico costruito con tanti calciatori di livello, alcuni un vero lusso per la categoria. L’obiettivo? Quello di giocarsela con le grandi del campionato di serie D e provare a vincere. Ed invece il Lamezia Terme, dopo neanche dieci partite e con un rendimento buono ma non esaltante, ha deciso di rinunciare alla prosecuzione della stagione stabilendo con larghissimo anticipo di non aver raggiunto gli obiettivi prefissati

Uno scombussolamento vero per il girone I che ha visto cancellare i tre punti alle squadre vittoriose contro i biancoverdi e che si è trovato costretto ad aggiungere un altro riposo oltre a quello già stabilito per l’inserimento in sovrannumero della LFA Reggio Calabria.

Nessun problema a trovare collocazione per i tanti giocatori ex Lamezia. Seried24.com ha fatto il resoconto di tutti i calciatori che in breve tempo si sono sistemati altrove.

La collocazione dei giocatori del Lamezia

“Gli ormai ex calciatori del Lamezia Terme sono già pronti a ripartire. Saraniti, uno degli attaccanti più ricercati della categoria, ha firmato con l’Altamura. L’ex Casarano darà il suo contributo nella mission Serie C, obiettivo dichiarato dalla società biancorossa. Nello stesso girone, inoltre, giocherà il “Tato” Diaz. Colori – biancorosso – e obiettivi pressoché identici, squadre però differenti. Diaz, difatti, è un nuovo giocatore del Barletta. L’arrivo dell’argentino in Puglia ha successivamente liberato Di Piazza che presto firmerà con la Cavese. Sempre nel girone H, ma in una regione diversa rispetto a quella di Diaz e Saraniti, giocherà Chironi. Il centrocampista, infatti, sarà presto un nuovo calciatore del Santa Maria Cilento.

Restano nel girone I, invece, Rizzo e Palermo. I due giocheranno per il Trapani. La corazzata del presidente Antonini, nonostante il primato in classifica, ha deciso di rinforzare la rosa a disposizione di Torrisi con questi due nuovi innesti di valore. Anche Mirabelli e Lo Coco non cambiano girone. Entrambi, difatti, sono i primi acquisti di mercato del nuovo Acireale targato Marra, che ha preso il posto di De Sanzo in panchina.

Gli ultimi ad avere trovato squadra sono stati Carbonaro, Kosovan e Marchetti. Il primo dopo una vera e propria asta tra Manfredonia, Gallipoli e Ragusa ha scelto di sposare il progetto giallorosso. Kosovan invece è un nuovo giocatore della Gelbison, con il club rossoblù che vuole riconquistare dopo solo una stagione la Serie C. Scelta interessante pure per il pilastro della difesa Domenico Marchetti che ha deciso di voler risollevare il Gladiator dalle ultime posizioni in classifica. L’ultimo a trovare squadra è stato l’ex Santa Maria Bonanno, ora nuovo attaccante del Martina”.