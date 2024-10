Calciomercato: la Gioiese ufficializza un nuovo attaccante

Vedremo se verrà aggregato al gruppo per la partita contro la LFA Reggio Calabria

Meno uno alla sfida del Granillo tra la LFA Reggio Calabria e la Gioiese. Sulla pagina facebook della compagine viola il resoconto dell’ultimo allenamento effettuato e l’ufficializzazione dell’arrivo di un giovane attaccante: “Questa mattina, allenamento diretto da mister Ciccio Cozza all’interno del mitico campo sportivo “Cesare Giordano“. Due leggende del calcio calabrese si saldano insieme per mirare all’obiettivo salvezza!

Il gruppo è carico, così come tutto l’ambiente trascinato dalla nuova società.

I cuori dei tifosi palpitano nell’attesa dell’epica sfida di domenica al “Granillo” contro la Reggina.

La Asd Gioiese rende noto, inoltre, di aver ufficialmente tesserato il giovane Giuseppe Elia, attaccante classe 2005 ex settore giovanile di Catanzaro e Crotone“.