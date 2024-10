Calciomercato: il giovane Simonetta lascia la Reggina ma…

La strategia della Reggina appare chiara per quello che riguarda la collocazione degli Under. Dopo aver deciso di affidare la porta a Martinez, pur affiancandogli il 2004 Lumia, i giovani calciatori che sono arrivati da questa sessione di mercato fino al momento, sono tutti facenti parte del reparto difensivo. In mezzo al campo,invece, agli esperti già presenti in organico come Barillà, Mungo, Porcino e Salandria, sono stati aggiunti Laaribi e Ba, tenendo comunque in considerazione gli Under Zucco e Perri.

Chi invece si è deciso di lasciare andare è Pietro Simonetta, classe 2006, sul quale però la Reggina ritiene di poter fare affidamento in futuro per le qualità che il ragazzo possiede e quindi la sua cessione, secondo quanto riferiscono i colleghi di tuttoreggina, al Ghiviborgo, è in prestito. A breve dovrebbe arrivare l’ufficialità.