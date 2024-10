Calciomercato: Guarna: ‘La Reggina? Spero proprio di si’

Si parte dall’estremo difensore, Taibi ha deciso di cominciare dalle retrovie per la costruzione della squadra. Nordi sembrava operazione conclusa, ma negli ultimi giorni c’è stato un sorpasso da parte dell’altro esperto Guarna, ultima stagione al Monza al microfono di Radio Reggio Più: “Spero di ritrovare la Calabria c’è stato un interessamento del direttore Taibi. La Reggina è una società sana che vuole fare qualcosa di importante. Adesso il DS amaranto si deve confrontare con il mio procuratore dopo la chiacchierata iniziale, vediamo come andranno a finire le cose.

Arrivo da una stagione con un bilancio personalmente positivo, sono arrivato con la nuova proprietà del Monza e con il trascorrere delle settimane il mio rendimento è cresciuto. L’esperienza non mi manca, in serie C ho vinto il campionato con il Foggia.

Ancora non sono della Reggina quindi non conosco ancora i progetti. Sicuramente è una società ambiziosa, arrivare primi non è facile, non sempre spendere significa vincere, ci vogliono tante componenti.

Con Taibi ho avuto l’onore di averlo come compagno di squadra all’Ascoli, ero il suo vice, lo conosco bene come calciatore. Il girone C è particolare, agonisticamente il più bello, piazze calde e per vincere ci vuole equilibrio, pazienza, mentalità. Ma ripeto, non c’è nulla di concreto, comunque da parte mia c’è la speranza che si possa realizzare dopo tanti anni”.

