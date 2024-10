Reggina: nessuno ha individuato l’attaccante che vuole Taibi

In questi giorni sono stati diversi i nomi accostati alla Reggina. Dal portiere Nordi ai difensori Cristini, Bertoncini ed Ingrosso. Poi il centrocampista Bruno Vicente, ma anche gli esterni Drapelà e Donnarumma o addirittura il fantasista Rosina. Gli attaccanti Guerra e Marchi che nell’ultima stagione non hanno fatto moltissimo in fatto di gol e che probabilmente non rappresentano pienamente l’idea di quello che si sta cercando.

Vogliamo un attaccante che ci garantisca la doppia cifra”, un concetto che Massimo Taibi ha ripetuto e continua a ripetere quasi ogni giorno. E mentre su altri profili gli specialisti di calciomercato in qualche modo hanno trovato una strada, sull’attaccante non si è riusciti ad inquadrare del tutto gli obiettivi, seppur sono abbastanza chiare le strategie.

In quale direzione si sta muovendo il DS Taibi? Presto lo scopriremo.

Leggi anche