Calciomercato Reggina: prima uscita, il centrocampista Hetemaj ai saluti

La prima operazione di svecchiamento dell’organico è di fatto spontanea. Lo aveva annunciato il ds Taibi nei mesi scorsi e l’uscita riguarda il centrocampista Hetemaj, desideroso dopo una lunga esperienza italiana di tornare in patria. La conferma arriva da alfredopedulla.com che scrive di un accordo già trovato e che si concluderà a breve con la firma sul contratto:

“Perparim Hetemaj sta per salutare la Reggina, pronto il ritorno a casa. Il centrocampista finlandese classe 1986, in scadenza a giugno con gli amaranto, è sul punto di raggiungere l’accordo con l’HJK Helsinki, il via libera previsto per le prossime ore. Hetemaj firmerà un contratto fino a dicembre, considerato che in Finlandia il campionato ha tempistiche diverse. Lascerà dopo 12 anni ricchi di soddisfazioni: Brescia, un lungo ciclo al Chievo e il Benevento nel suo passato. La trattativa ha avuto un impulso nelle ultime ore, anche perché il mercato da quelle parti è quasi in chiusura”.