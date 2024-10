Calciomercato LFA Reggio Calabria: è il giorno di Barillà e Salandria. E Cosenza?

Il Ds Pellegrino lavora senza soste e spera di consegnare l’organico completo al tecnico Trocini il prima possibile. Rimane ancora in dubbio l’esordio della LFA Reggio Calabria con il San Luca programmato per domenica 24 settembre, visto che la società amaranto ha inoltrato una nuova richiesta di rinvio, ma si procede comunque come se si dovesse scendere in campo. Ritardi, scarsa preparazione, un gruppo di calciatori da assemblare ed una rosa ancora da completare oggi destano parecchia preoccupazione, nonostante gli sforzi che si stanno producendo in questi giorni per provare ad arrivare al meglio.

Barillà, Salandria e Cosenza

Ed oggi dovrebbe essere il giorno di almeno due grandi ritorni, quello dei centrocampisti ex Reggina, cresciuti nel settore giovanile amaranto e pronti a rivestire la maglia che hanno sempre sentito sulla loro pelle. Parliamo di Nino Barillà e Francesco Salandria, ormai prossimi a firmare con la LFA Reggio Calabria e desiderosi di fornire il loro prezioso contributo alla causa. Si è parlato anche del difensore Ciccio Cosenza, ma al momento il suo arrivo non è scontato. Sul discorso portiere, l’esperto giornalista di calciomercato Alfredo Pedullà, ha scritto di Martinez, prossimo alla firma.