Calciomercato, l’indiscrezione: dopo Valzania, intoppo anche per Proia?

I tifosi della Reggina avevano iniziato a sognare in prospettiva campionato e dopo le voci insistenti sul calciomercato, visti gli elementi accostati per un centrocampo che in serie B sarebbe stato di altissimo livello, forse il migliore. Crisetig in cabina di regia ed al suo fianco due calciatori di spessore capaci di unire qualità e quantità come pochi altri in cadetteria. Di Valzania con il trascorrere del tempo si sono perse le tracce e nonostante oggi nelle gare amichevoli mister Alvini lo impieghi addirittura come difensore centrale, pare sia sempre più convinto di potersi giocare le sue carte nella massima serie.

E l’indiscrezione delle ultime ore, è quella di un intoppo anche per il trasferimento di Proia alla Reggina. Non è dato sapere se il problema sia legato all’ingaggio, ma non crediamo, quanto invece più credibile l’ipotesi di una formula del trasferimento che non ha trovato l’intesa tra i due club. Una situazione che la Reggina vuole sbloccare al più presto, perchè Proia è un giocatore che mister Inzaghi vuole. Ad oggi i volti nuovi a centrocampo sono quelli di Obi, fermo per infortunio e da capire se in recupero per la prima uscita ufficiale e Lollo.