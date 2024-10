Calciomercato Reggina: l’attaccante è stato scelto. Lollo, acquisto silenzioso…

Almeno altri due gli attaccanti che dovranno essere consegnati a mister Inzaghi. In organico al momento ci sono Montalto e Di Stefano, con quest’ultimo che non si è visto nelle partite fino al momento disputate contro Bocale e Lamezia Terme. Il primo, quello esperto e di categoria, la Reggina lo ha scelto proprio sotto indicazioni del tecnico, ed è pronto a raggiungere i nuovi compagni. Federico Santander è un attaccante che negli anni in cui ha giocato in Italia non ha segnato moltissimo e per una intera stagione è rimasto fermo per infortunio, ma Inzaghi che lo ha avuto nell’anno migliore del centravanti, punta moltissimo su di lui e sulla sua straordinaria professionalità. In serie B potrebbe fare la differenza. Per la punta più giovane si allontana l’ipotesi Gabriele Gori, per un momento molto vicino. Anche in questo caso la Reggina vuole scegliere bene

Lollo è un buon centrocampista

Poi vorremmo spendere qualche parola per Lorenzo Lollo. Centrocampista assai promettente ad inizio carriera, ha fatto grandi cose soprattutto con le maglie di Spezia e Carpi, una buona stagione a Venezia, poi l’inspiegabile calo negli ultimi anni. E’ arrivato alla Reggina nella trattativa di scambio con Bellomo, un acquisto passato molto sottotraccia, tanto è vero che si continua a parlare di altri centrocampisti per irrobustire la linea mediana. Ne arriveranno almeno altri due, ma Lollo è giocatore di qualità e quantità, dobbiamo solo sperare che la maglia amaranto riesca a restituirgli quello che ha già fatto vedere in passato.