Calciomercato Reggina: cambia la proprietà, ma è sempre rivoluzione

Anche in questa sessione di mercato tantissimi i movimenti in entrata. Molti saranno anche quelli in uscita. Il riepilogo

Colombi, Di Stefano, Lombardi, Agostinelli, Pierozzi N, Dutu, Obi, Camporese, Ravaglia, Gagliolo, Canotto, Lollo, Cicerelli, ufficializzato in mattinata. Questi al momento i volti nuovi della Reggina targata Pippo Inzaghi. Sono tredici gli elementi pronti per iniziare una nuova stagione e diamo per scontato che altri ne arriveranno, stando anche alle dichiarazioni del Ds Taibi, il quale ha precisato che per il completamento dell’organico mancano ancora almeno due attaccanti ed un centrocampista.

Tante operazioni in entrata, molte le uscite

E se tanti sono stati i movimenti in entrata, è scontato che molti dovranno essere quelli in uscita. Ad oggi si registrano le cessioni di Bianchi al Cesena e Bellomo al Bari, ma le esclusioni dalla amichevole contro il Lamezia, fanno pensare che l’elenco è comunque lungo. Non troveranno spazio in questa Reggina il giovane Franco, vicinissimo al Siena, poi Ejjaki, Marcucci, Faty, Laribi, Aya, rimangono in dubbio Situm e Liotti, forse Menez, è fuori per infortunio Galabinov. Insomma, anche per questa estate, nonostante il cambio di proprietà, è stata l’ennesima rivoluzione che, si spera, possa essere questa volta l’ultima. Ma veramente.