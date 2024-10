Calciomercato: cosa manca alla Reggina? La risposta del Ds Taibi

Si sta per completare il mercato in entrata, poi tante le operazioni in uscita

Tante, tantissime le operazioni in entrata, alcune delle quali ancora da ufficializzare. Ci sono tanti nomi accostati alla Reggina alcuni dei quali pronti per essere ufficializzati come Proia e Cicerelli, altri invece come Santander e Fabbian venuti fuori nella giornata di ieri. A margine dell’amichevole contro il Lamezia Terme, il collega di Radio Gamma Peppe Rotta ha raccolto al volo una battuta del Ds Taibi sugli ultimi obiettivi da raggiungere: “Ci mancano ancora un paio di attaccanti ed un centrocampista“, questa la risposta del dirigente amaranto.