Reggina: mister Inzaghi sul calciomercato e la campagna abbonamenti

Reggina impegnata in amichevole contro il Lamezia Terme del presidente Felice Saladini, patron della società amaranto. Partita terminata con il punteggio di 12-0 per Crisetig e compagni. Al termine del match mister Inzaghi ha parlato alla stampa, i passaggi sul calciomercato e la campagna abbonamenti:

“L’obiettivo dichiarato era quello di mettere su una squadra con un bel mix di giovani e calciatori esperti, in questo organico ci sono giovani di prospettiva. All’inizio il mercato è stato difficile perchè tutti ci hanno preso per la gola. C’è da costruire una ossatura, ma sono molto fiducioso, questa Reggina può fare divertire i tifosi. Mi auguro che sulla campagna abbonamenti ci sia una accelerata, perchè quando scendiamo in campo vogliamo trovare tutti i nostri sostenitori e farli felici”.