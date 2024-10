Calciomercato Reggina: non si contano più. Anche Fabbian dall’Inter

Ufficiale Lollo, a breve si attendono altre operazioni in entrata

Lorenzo Lollo arriva alla Reggina attraverso una operazione di scambio ed il percorso inverso effettuato da Nicola Bellomo che lascia l’amaranto per tornare nella sua Bari. Si attendono Proia, Gori, Cicerelli e Santander, su Valzania abbiamo già detto (trattativa bloccata) e in dirittura d’arrivo anche il giovane centrocampista dell’Inter Giovanni Fabbian, classe 2003, con la Primavera neroazzurra ha vinto anche il titolo di campione d’Italia. Un altro centrocampista di esperienza dovrebbe chiudere il mercato in entrata.

Lollo ufficiale, il comunicato

“Reggina 1914 comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lollo, proveniente dalla SSC Bari. A Lorenzo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.