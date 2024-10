Calciomercato Reggina: la prossima stagione Fabbian potrebbe giocare in A

Ci si muove già per la prossima stagione, soprattutto le grandi società. L’Inter intende rinforzare il proprio organico puntando anche su giovani di qualità e non è un mistero che da tempo è sulle tracce di Giorgio Scavini, difensore dell’Atalanta ma nel mirino di Beppe Marotta, anche se non sarà semplice riuscire a strapparlo alla Dea. Per convincere la società bergamasca, il dirigente neroazzurro dell’Inter vorrebbe mettere sul piatto come contropartita Fabbian e Satriano, così come scrive ‘La Gazzetta dello Sport‘.

