Calciomercato: Kremenovic pronto a salutare. Sarà avversario della Reggina

Il Dt Bonanno aveva anticipato l’arrivo di due Under che poi sono stati annunciati ufficialmente. Si tratta dei giovani Bombaci e Pedalino classe 2006 e 2005, che vanno a rinforzare la batteria degli Under, da quest’anno obbligatoriamente in tre sempre all’interno del rettangolo di gioco (2004-05-06). Lo stesso direttore dell’area tecnica aveva parlato di movimenti in uscita e il prossimo dovrebbe riguardare il difensore Kremenovic, calciatore che nella passata stagione nel momento in cui è stato chiamato in causa, ha sempre fornito prestazioni di buon livello. Le conferme di Girasole, Adejo e al momento Ingegneri, più l’arrivo del forte ed esperto Bonacchi, hanno portato a questo tipo di scelta, sicuramente di comune accordo con il tecnico.

Sul difensore Kremenovic c’è l’Acireale, che vuole chiudere la trattativa nelle prossime ore. Su di lui nei giorni scorsi si è registrato anche l’interesse del Siracusa. La Reggina potrebbe trovarselo da avversario.