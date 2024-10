Calciomercato: Lecce, è fatta per Marco Baroni. Trovato l’accordo

Dopo il no alla Reggina, l'allenatore toscano pronto per una nuova avventura

Si è attesa per più di due settimane la risposta di mister Baroni, con esiti che negli ultimi giorni apparivano a tutti decisamente scontati. La Reggina ha incassato il no dal tecnico toscano, dopo aver “preteso” un incontro risolutivo, avendo già immaginato come sarebbe andata a finire. Su Baroni si era già fiondato il Lecce che, all’indomani della eliminazione dai play off, ha esonerato Eugenio Corini nonostante un contratto in scadenza nel 2023. Adesso secondo i colleghi di TMW, tra il Lecce e Baroni sarebbe tutto fatto con la firma attesa in questo fine settimana.