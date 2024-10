Calciomercato: il Lecce registra il gradimento del tecnico Baroni

“Luci puntate su Marco Baroni, ormai la prima scelta di Pantaleo Corvino per i giallorossi. La presenza del procuratore, giunto ieri in città per parlare con l’Unione Sportiva Lecce, potrebbe essere il primo step di una trattativa che coinvolgerà il diretto interessato. Non si esclude, per la giornata odierna, un summit tra il direttore tecnico e il tecnico fiorentino, reduce dal rilancio della Reggina, presa nelle zone basse della classifica e portata quasi ai playoff. Resta in piedi l’offerta di rinnovo degli amaranto, un biennale sulla base di 200mila euro a campionato. Dal canto suo, il Lecce registra il gradimento del tecnico. Oltre a Baroni, però, restano attenzionati i profili di Stroppa, Bucchi e, l’ultima novità, Alfredo Aglietti“.

