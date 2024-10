Calciomercato LFA Reggio Calabria: in arrivo attaccante e centrocampista

In attesa della conferenza stampa che vedrà protagonisti il DT Bonanno, il Ds Pellegrino ed il tecnico Trocini, si sta procedendo per il completamento dell’organico ancora da irrobustire con almeno altri sei elementi. Secondo quanto riferisce seried24.com sono in dirittura d’arrivo un attaccante ed un centrocampista. Parliamo di Lorenzo Rosseti, classe ’94 con trascorsi anche in Serie B con le maglie di Siena, Ascoli e Cesena. Ultima stagione al Latina in serie C, previsto a brevissimo l’arrivo in città.

L’altro tassello è rappresentato dal centrocampista Niccolò Marras, fresco di rescissione con il Brindisi.