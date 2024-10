Calciomercato LFA Reggio: arriva anche il difensore Kremenovic

Si potenzia il reparto difensivo. In Italia con la maglia del Frosinone

LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Milan Kremenovic che si lega al club con un contratto biennale.

Nato a Berlino, classe 2002 dopo aver fatto tutte le trafile del settore giovanile dell’Herta Berlino, si trasferisce in Serbia dove veste le maglie di Graficar e Macvs. Il suo arrivo in Italia a Frosinone nel luglio del 2022. A gennaio 2023 lascia l’Italia per trasferirsi fine al termine della stagione alla società NPA Hebar.

Indosserà la maglia n. 43.