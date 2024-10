Calciomercato LFA Reggio: il Ds Pellegrino non molla la presa su Labriola

Entro la fine di questa sessione di calciomercato, arriveranno almeno altri due calciatori da mettere a disposizione del tecnico Trocini. Coperte le corsie esterne con Renelus prima, Lika e Rana dopo, adesso c’è da rinforzare e incrementare la linea mediana. Nel corso della stagione tra infortuni e squalifiche ci si è trovati con gli uomini contati, stessa cosa che potrebbe accadere in occasione della prossima sfida, quella che gli amaranto giocheranno domenica al Granillo contro il San Luca. E’ per questo motivo che il Ds Pellegrino continua ad insistere su Valerio Labriola (classe 2001), in forza al Giugliano ma pronto a salutare. Su di lui da qualche settimana c’è il Barletta, ma il dirigente amaranto conta sulla volontà del calciatore che gradirebbe maggiormente la destinazione Reggio Calabria. Sviluppi si potrebbero registrare già nelle prossime ore.