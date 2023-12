Calciomercato LFA Reggio: nessun nome, nessuna indiscrezione

Sabato 9 dicembre, vigilia della sfida che la LFA Reggio Calabria giocherà al Granillo contro il Locri. C’è necessità di dare continuità alla vittoria con il Canicattì ed anche sul piano dell’atteggiamento servono ulteriori risposte a mister Trocini. Obiettivo filotto, dichiarato dallo stesso allenatore, chiudere l’anno e quindi il girone di andata vincendo sempre per ridare un minimo di interesse alla stagione, nonostante ci si trovi lontanissimi dalle zone di vertice.

Siamo anche al nono giorno di calciomercato e nulla ancora si è mosso se non per tre uscite con risoluzioni consensuali. Tra la maggior parte delle squadre si leggono nomi, indiscrezioni, nulla invece per quello che riguarda gli amaranto. Troppo bravo il Ds Pellegrino a lavorare sotto traccia senza lasciare alcuna indicazione oppure in questo momento preciso non sono state avanzate ancora proposte concrete e quindi avviate trattative? Domanda alla quale in effetti solo il diretto interessato può rispondere, la certezza è che a questo organico servono rinforzi soprattutto in determinati reparti e ci sono ancora tredici giorni a disposizione, feste comprese…