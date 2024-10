L’ex Iacopino: ‘LFA Reggio favorita, ma attenti a quei due…’

Lo storico dirigente della Reggina Franco Iacopino rilascia una intervista a Gazzetta del Sud, dimostrando conoscenza e competenza anche per quello che riguarda ol campionato di serie D: “Sarò davanti al pc a vedere la partita, sperando che vincano i padroni di casa, ma nutro una particolare simpatia nei confronti degli amici granata. Sulla carta la squadra di Trocini è favorita, ma attenzione agli ospiti reduci dall’affermazione con l’Igea Virtus, nel calcio non ci sono sfide dall’esito scontato per cui è sempre meglio stare attenti.

Il Locri ha due elementi in grado di cambiare le sorti del match, uno è Francesco Bova che ha esordito in C con la Triestina, una mezzala, l’altro è il bomber Marsico che ritengo molto forte. Ma la Reggina non potrà commettere altri passi falsi dopo il ko contro il Real Casalnuovo”.

Leggi anche

La griglia play off

“Non ci dovrebbero essere problemi a raggiungerli. La Reggina è superiore rispetto a Licata e Real Casalnuovo che al momento sono davanti, Trocini inoltre è un buon allenatore“.