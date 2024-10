Calciomercato LFA Reggio: accordo trovato con Toti Porcino

Lo avevamo anticipato diversi giorni addietro, adesso dovremmo essere in dirittura d’arrivo. La Fenice Amaranto e Toti Porcino hanno raggiunto l’accordo per la sottoscrizione del contratto, per la felicità del calciatore reggino, reduce da una buona esperienza in C con la maglia del Potenza, ma desideroso di tornare ad indossare la maglia amaranto. La firma dovrebbe arrivare a breve, le parti hanno trovato punti di intesa su tutto e per mister Trocini una nuova freccia al proprio arco, avendo Porcino caratteristiche che possono aiutare molto anche per la sua duttilità.

E’ importante non andare troppo oltre con i tempi, per consentire a Porcino di allenarsi da subito con i nuovi compagni, imparare a conoscerli e soprattutto assimilare idee e concetti del tecnico, non potendo scendere in campo da subito, visto che per motivi regolamentari sarà costretto ad aspettare il prossimo 26 novembre.