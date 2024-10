LFA Reggio: la settimana ‘normale’ e le possibili scelte di Trocini

Si sta per completare la settimana di allenamenti in casa amaranto e finalmente, come si ripete da giorni, mister Trocini ha avuto la possibilità di lavorare con il gruppo attraverso un percorso lineare, cosa mai accaduta fino a questo punto della stagione. Barillà e compagni si sono lasciati alle spalle l’incredibile ciclo di gare ravvicinate, si è fatto quello che si è potuto, si sperava di poter raccogliere qualcosa in più. Lo sforzo comunque prodotto dal gruppo di calciatori è stato notevole ed anche se non sono arrivati con una certa continuità i risultati desiderati, va comunque riconosciuto impegno e volontà, elementi purtroppo non sempre sufficienti ad andare oltre le difficoltà.

La prima di Bolzicco

Adesso c’è curiosità nel vedere all’opera la squadra a conclusione di una settimana eccezionalmente “normale”, insieme all’attesa per l’attaccante Bolzicco, finalmente pronto a scendere in campo e bloccato fino ad ora dai tempi imposti dal regolamento. Difficile in questo momento riuscire a capire se il possente centravanti verrà gettato subito nella mischia, per stessa ammissione dei diretti interessati per gli impegni ravvicinati, sono stati pochi gli allenamenti effettuati con il resto del gruppo e poi c’è un Rosseti che finalmente si è sbloccato domenica scorsa a Castrovillari ed è improbabile che il tecnico lo mandi in panchina. Tranne che non si decida di schierare entrambi nell’undici titolare. In difesa dovrebbe rientrare Ingegneri, sulla mediana ancora fiducia a tutti gli Over?

Gli infortunati

Si attendono inoltre notizie sugli infortunati. Parodi dovrebbe essere pronto al rientro, tempi più lunghi per il giovane Cham, mentre non si hanno notizie riguardo Zanchi ed il portiere Martinez. Possibile che anche contro la Vibonese si giochi con l’Under Vercea e questo consentirebbe l’aggiunta di un Over in più tra i calciatori di movimento.