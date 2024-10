Calciomercato LFA Reggio: arriva un’altra risoluzione consensuale

E’ stato buon protagonista nella prima parte di stagione, poi si è perso di vista con il trascorrere delle giornate fino ad uscire fuori dai radar. La notizia nell’aria da diverse settimane adesso è ufficiale e cioè quella della separazione tra il difensore Aquino e la società amaranto:

“LFA Reggio Calabria comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luigi Aquino. Il Club augura a Luigi le migliori fortune per il futuro“.