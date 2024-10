Calciomercato LFA Reggio: con tre giocatori in scadenza c’è già l’accordo di rinnovo

Si lavora in prospettiva futura su Under e Over

Nel corso di una recente intervista il Ds Pellegrino ha parlato di prospettiva futura e di obiettivo primario che è quello della vittoria del prossimo campionato e quindi di una programmazione avviata già da questa stagione. Ha sottolineato come all’interno di un organico composto da ventisette calciatori, solo due siano in prestito, Martiner e Rana, mentre tutto il resto è di proprietà con diversi Under che già si sono messi in evidenza nel corso di questo campionato. Una struttura di base già esistente che consentirà accorgimenti in quei reparti che necessitano soprattutto di Over che possano fare la differenza e solo qualche ritocco sulla batteria di giovani che, per la prossima stagione, vedrà ridurre l’obbligo di impiego da quattro a tre.

A domanda precisa su alcuni calciatori in scadenza ha risposto: “Con Adejo e Lika, contrattualizzati fino a giugno 2024 c’è già l’accordo per un prolungamento, mentre per quello che riguarda Bolzicco, il calciatore, che ritengo forte e molto importante per noi, ha manifestato il desiderio di rimanere in amaranto”.