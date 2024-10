Calciomercato: colpo del Licata, arriva un forte centrocampista ex Reggina

"Colpo da 90 per la società gialloblù capitanata dai patron Massimino e Di Benedetto"

Sarà un girone I molto più equilibrato rispetto a quello visto nella passata stagione. Ci sono diverse società che stanno costruendo almeno sulla carta organici di spessore, con calciatori esperti e di qualità che alzano il livello della categoria. Un colpo definito da novanta dalla stessa società, è quello messo a segno dal Licata:

Il comunicato

“La società Licata Calcio comunica ufficialmente di aver trovato l’accordo con Giuseppe Maimone. Il forte centrocampista nativo di Taormina porta in dote un curriculum impreziosito da oltre 230 presenze in Lega Pro.

Classe 1994, il calciatore è un prodotto del vivaio della Reggina, dove svolge tutta la trafila fino alla Primavera.

Inizia dunque la sua lunga carriera in Lega Pro con le casacche di Cuneo, ancora Reggina, Melfi, Lecce, Matera, Monopoli, Sicula Leonzio e Bisceglie. In Serie D gioca per due stagioni di fila al Lamezia Terme, poi San Marzano e Nocerina.

Colpo da 90 per la società gialloblù capitanata dai patron Massimino e Di Benedetto, che si assicura uno dei calciatori più forti della categoria“.