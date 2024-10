Calciomercato Locri: arriva l’attaccante, ex Primavera della Reggina

Dopo la salvezza ottenuta attraverso lo spareggio play out con il San Luca, il Locri sta mettendo su un organico molto interessante e fino al momento sono diversi i colpi annunciati dalla società.

“L’A.C. Locri 1909 è lieta di annunciare l’acquisto di Antonio Pelle, attaccante eccelso e duttile, classe 2000. L’arrivo di Pelle rappresenta un importante colpo di mercato per la nostra squadra, che si arricchisce di un talento indiscusso e di una personalità carismatica.

Antonio Pelle ha iniziato la sua carriera nell’ASD Bovalinese, dimostrando fin da subito il suo innato talento e la sua abilità nel ruolo di attaccante. Il suo percorso lo ha visto vestire con successo le maglie della Vigor Perconti, del Roccella e dell’Africo, fino a giungere alla Primavera della Reggina, dove ha affinato ulteriormente le sue doti tecniche e tattiche. Successivamente, ha indossato la maglia del San Luca, squadra di cui è stato uomo di punta, punto di riferimento e capitano indiscusso.



La versatilità di Pelle, capace di adattarsi a diverse situazioni di gioco e di ricoprire più ruoli in attacco, lo rende un acquisto strategico per l’A.C. Locri 1909. La sua capacità di finalizzare, la sua visione di gioco e la sua determinazione sono qualità che contribuiranno significativamente agli obiettivi della nostra squadra.

Antonio Pelle non è solo un talento calcistico, ma anche una personalità forte e determinata, capace di motivare i compagni e di trasmettere la sua passione per il calcio. Il suo arrivo rappresenta un nuovo capitolo nella sua brillante carriera e siamo certi che il suo contributo sarà fondamentale per il nostro cavallo alato e per i colori amaranto.

Siamo entusiasti di accogliere Antonio Pelle nella famiglia dell’A.C. Locri 1909 e non vediamo l’ora di vederlo in campo, pronto a lottare e a dare il massimo per raggiungere nuovi e ambiziosi traguardi insieme“.