Calciomercato: il colpo più importante della D lo mette a segno il Casarano

A Casarano le ambizioni sono elevatissime al pari delle disponibilità economiche. Non si sta badando a spese per allestire un organico in grado di vincere il campionato e quindi tronare nel professionismo. Sono diversi i colpi messi a segno dalla società soprattutto nel reparto offensivo dove sono arrivati calciatori esperti e in grado di fare gol come Saraniti e Loiodice, ex Altamura e la perla che rappresenta il vero salto di qualità, inseguito per lungo tempo e ora a tutti gli effetti un giocatore del Casarano. Parliamo del bomber Giancarlo Malcore, reduce da quattro anni all’Audace Cerignola dove negli ultimi quattro anni tra serie D e C ha realizzato 75 reti.

Nel corso della trasmissione Sky Calciomercato l’Originale, in una delle puntate che si sono svolte a Reggio Calabria, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio lo aveva accostato alla Reggina.