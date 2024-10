Calciomercato: il tecnico Mazzarri può bloccare un obiettivo della Reggina

Obiettivi, confronti, avvio di trattative e dinamiche che possono cambiare da un momento all’altro. E’ il calciomercato di sempre e sarà così anche in questa sessione di gennaio.

Buona prestazione di Giorgio Altare

Tra i giovani difensori nel mirino della Reggina, c’è il centrale Giorgio Altare, classe 98, in forza al Cagliari. Poche le presenze per lui in questa stagione ma in occasione dell’ultima, quella che ha visto gli isolani imporsi nello scontro diretto contro la Sampdoria, ha giocato da titolare ed anche facendo una buona figura. Il tecnico Mazzarri potrebbe averne rivalutato le sue qualità, insieme ad alcune necessità dettate dall’infortunio di Ceppitelli e la positività di Goldaniga. Secondo Gazzetta dello Sport il tecnico toscano al momento potrebbe decidere di trattenerlo. Sul giocatore c’è anche il Brescia.