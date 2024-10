Calciomercato Reggina: la lista delle uscite è lunga, ma si piazzano tutti?

Idee chiare su entrate ed uscite, ma in entrambi i casi non sarà una passeggiata. Se vuoi prendere giovani che siano in qualche modo anche “esperti” e di qualità è naturale che si debba superareuna buona concorrenza e farlo senza disponibilità economica è obiettivamente più complicato. Il ds Taibi lavora soprattutto sui rapporti personali consolidati negli anni prima da calciatore e poi da dirigente e spera di completare il progetto di mercato messo a punto all’inizio di questa seconda sessione.

Under e Over via

Alle operazioni in entrata, diverse delle quali già abbastanza avviate come quella per portare alla Reggina Franco Orozco, si contrappongono quelle in uscita tutt’altro che semplici. L’elenco è lungo, proprio perchè insieme all’irrobustimento dell’organico, c’è anche la necessità di sfoltirlo. Franco, Gavioli, Amione, Ejjaki i giovani che la Reggina ha inserito nella lista dei partenti, altrettanti potrebbero arrivare. Ma l’operazione più complicata riguarda gli Over, alcuni in particolare. Liotti è già destinato al Cosenza e nero su bianco verrà messo nel momento in cui arriverà il suo sostituto, Regini e Laribi le delusioni, ma anche quelli con pochissimo mercato, per loro si cercano soluzioni. Di Faty se ne parla da troppo tempo ed anche il cambio tecnico aumenta i dubbi sulla sua permanenza. Ma eventualmente dove dovrebbe andare? Interrogativo che al momento non ha una risposta. Su Tumminello si è parlato di valutazione spettante a Toscano, mentre il nodo più complicato da sciogliere è quello riguardante Menez.

Complicata la cessione di Menez

Il francese è fuori dai programmi tecnici, ma ad oggi solo negli intendimenti. Taibi ha parlato nei giorni scorsi di una cessione importante discussa per quattro ore con un procuratore, il riferimento è assai probabile fosse proprio al possibile trasferimento all’estero del calciatore. Ma farlo a gennaio non è cosa semplice, troppe le situazioni da far combaciare come la volontà di Menez, del suo procuratore, della società interessata. Altrettanto complicata è la strada della rescissione. Contratto sostanzioso ed in scadenza nel 2023. Sarà la posizione più difficile da risolvere per il direttore sportivo.