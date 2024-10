Calciomercato Reggina: tre operazioni avviate e altri tre nomi per la difesa

Solo giovani per la Reggina, addirittura un difensore del 2003

Si muove la Reggina con le idee molto chiare su quelli che saranno gli obiettivi da raggiungere nel corso di questa sessione di calciomercato. Ormai prossima dovrebbe essere la chiusura per Franco Orozco del Lanus del quale si parla benissimo, arriverebbe con la formula del prestito ed il diritto di riscatto fissato a quattro milioni.

I nomi per la difesa della Reggina

Quindi un mercato che sta per entrare nel vivo con alcuni nomi già conosciuti ed altri nuovi soprattutto per la difesa, così come riporta alfredopedulla.com: