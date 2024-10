Calciomercato: Menez, il suo futuro lontano dalla Reggina?

Nei giorni scorsi, insieme alle questioni riguardanti i rinnovi di mister Baroni, il portiere Nicolas e Bianchi, abbiamo parlato anche delle posizioni da rivedere del fantasista Jeremy Menez e del centrocampista Faty. Per il primo non sarà facile riuscire a trovare una soluzione in caso di divorzio anticipato non solo per la durata del suo contratto (scadenza 2023), ma anche per la portata dello stesso. Su Gazzetta del Sud di oggi, si ipotizza il suo addio:

Menez potrebbe salutare dopo un solo anno

“E’ stato senza dubbio uno dei colpi più importanti nella storia della serie B per la Reggina, scrive il collega Ferdinando Ielasi. L’arrivo di Jeremy Menez ha infiammato lo scorso calciomercato ma il campo tuttavia non ha confermato gli entusiasmi iniziali. Più partite saltate che giocate, soltanto tre reti all’attivo, numeri che parlano chiaro, anche se va detto che sul rendimento dell’ex Roma e Milan pesano anche i due infortuni muscolari subiti tra novembre e dicembre. Gli scenari di mercato cambiano in fretta e spesso possono stravolgere completamente epiloghi che sembravano già scritti. Ma in questo momento il futuro del transalpino appare lontano da Reggio a dispetto di un contratto in scadenza tra due anni“.