Calciomercato: attenta Reggina, su Nicolas la concorrenza fa sul serio

C’era più di una convinzione che sui rinnovi questa sarebbe stata la settimana giusta. Ed invece, tranne colpi di coda, il tutto è rimandato alla prossima, sia per quello che riguarda mister Baroni, come anche l’estremo difensore Nicolas. Sul tecnico c’è molta fiducia, il rinvio riguardo l’ufficializzazione dovrebbe essere solo una questione di giorni, mentre sul portiere il discorso è più complicato.

Rinnovo Nicolas non semplice

Esiste la volontà a proseguire, ma l’accordo tra le parti non è stato ancora trovato. In più c’è da registrare una nutrita concorrenza che ha bussato alla porta del procuratore di Nicolas e tra le società maggiormente interessate c’è la Ternana. Più di un semplice sondaggio, la società del presidente Bandecchi dopo la straordinaria cavalcata in serie C, torna in cadetteria con grandi ambizioni e la costruzione del nuovo gruppo, prevede l’acquisizione intanto di un grande portiere. La Reggina punta molto intanto sulla volontà del calciatore, ma anche sul rilancio dello stesso, essendo stata l’unica a volerlo insistentemente nello scorso mercato di gennaio.