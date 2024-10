Calciomercato Reggina, rinnovo Nicolas. Attenzione perchè non sempre il tempo è galantuomo

La Reggina sta per risolvere la questione allenatore. Tranne ripensamenti clamorosi, anche per la prossima stagione sulla panchina amaranto ci sarà mister Baroni. Il tecnico e la società hanno già trovato un accordo di durata biennale, che verrà ufficializzato nel corso di questa settimana.

Reggina, l’impegno sui rinnovi

L’avvio della prima sessione di calciomercato, insieme alla situazione tecnica, prevede anche altre due trattative di rinnovo, quella molto attesa con l’estremo difensore Nicolas ed a seguire con il centrocampista Bianchi. E mentre per il secondo i discorsi appaiono abbastanza avviati, sembra più complicato il percorso per il secondo. Nicolas ha disputato davvero un gran girone di ritorno e le sue prestazioni non sono balzate all’occhio solo ai tifosi della Reggina. E’ un portiere di esperienza e di grande affidamento e diverse società tra cui la Ternana, stanno provando ad avviare possibili dialoghi con il suo procuratore. La Reggina sa di poter contare sulla disponibilità del calciatore, ma sappiamo bene come funzionano le dinamiche del mercato come i repentini cambiamenti. Per questo c’è il timore che più tempo passi, più possibilità ci siano di perdere questa opportunità, quando appunto non sempre “il tempo è galantuomo”. Si era parlato di un incontro nel corso di questa settimana, ma al momento non risultano riscontri.