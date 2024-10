Calciomercato Reggina: la società conferma Taibi, ma il Modena insiste per avere il Ds

Il presidente Luca Gallo e Massimo Taibi si sono incontrati nella giornata di oggi per un colloquio di aggiornamento riguardo la posizione del Ds che, è bene ricordarlo, ha un contratto che lo lega alla società amaranto fino al 2022.

Non sono mancate le frizioni nel corso della stagione soprattutto nei momenti più difficili ed è probabilmente su questi argomenti che è stata incentrata la discussione. Chiarito ogni punto, il massimo dirigente ha ribadito la fiducia al direttore sportivo. Ma questo potrebbe anche non bastare a mettere la parola fine e fugare ogni dubbio riguardo la permanenza del dirigente in riva allo stretto, per le insistenti voci che arrivano da Modena su interessamenti molto forti verso il Ds. A confermare le notizie degli ultimi giorni, è anche il noto giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, il quale non solo scrive di un Taibi fortemente corteggiato ma anche di una Reggina che nel caso in cui dovesse perdere il suo Ds, sognerebbe di portare in riva allo stretto l’ex Milan Massimiliano Mirabelli.