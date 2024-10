Calciomercato Reggina: affondo per Nicolas e sirene per Stavropoulos

Vi avevamo già anticipato dell’importanza della settimana appena iniziata. Il presidente Luca Gallo ed i suoi più stretti collaboratori vogliono al più presto chiudere il cerchio riguardante il tecnico, con Baroni al momento unica scelta e speranzosi che con l’allenatore toscano si possa concludere in maniera positiva. Poi c’è la questione Taibi, a colloquio con il massimo dirigente al fine di fare il punto della situazione sulla stagione da poco conclusa e chiarire in maniera definitiva le frizioni che hanno visto le parti protagoniste nel momento più difficile del campionato.

Leggi anche

Rinnovo Nicolas e mercato per Stavropoulos

Ma è anche la settimana in cui si proverà a convincere l’estremo difensore Nicolas a proseguire la sua avventura in maglia amaranto. Il portiere ha grandi qualità ed il suo arrivo alla Reggina è risultato assolutamente decisivo in quella clamorosa rimonta che ha portato la squadra ad un passo dai play off. Le richieste non mancano, ma la società amaranto confida nella volontà del calciatore a voler continuare con la Reggina, nulla però è scontato. Su Gazzetta del Sud, invece, si parla di un possibile nuovo confronto tra la Reggina e l’Inter. L’ultimo accordo prevedeva il diritto di riscatto per gli amaranto ed il contro riscatto a favore della società neroazzurra, ma pare che l’intenzione possa essere quella di provare a chiedere un terzo prestito. Sirene estere per il giovane e forte difensore Stavropoulos, protagonista di una grande stagione. Club della massima serie greca e croata avrebbero puntato il centrale amaranto, ma la Reggina, tranne che per offerte di una certa importanza, vorrebbe ancora puntare su di lui.