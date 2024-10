Reggina: il futuro è oggi, il presidente Luca Gallo ha due incontri decisivi

Si scrive nella giornata di oggi il futuro della Reggina, in termini prettamente sportivi sia chiaro. La società vuole iniziare a lavorare per la prossima stagione da subito e per farlo deve avere le idee chiare su chi sarà il tecnico per il campionato che verrà.

Il rinnovo di mister Baroni

Un solo obiettivo, una scelta al momento unica, Marco Baroni. Dopo il primo approccio, è fissato per oggi l’incontro probabilmente decisivo tra le parti e qualora venisse fuori la fumata bianca, l’attimo successivo a testa bassa ci si tufferà sul mercato. L’eventuale accordo tra le parti passa non solo dall’aspetto economico, ma anche dalla durata del contratto che per ogni allenatore significa progettualità, poi obiettivi da raggiungere e quindi ambizioni.

Il confronto con il Ds Taibi

Nella stessa giornata è programmato un altro incontro non meno importante, quello tra il presidente Luca Gallo ed il Ds Taibi. Le frizioni tra le parti nell’arco della stagione non sono mancate e per ammissione degli interessati anche piuttosto forti. Ma tra persone intelligenti e che hanno in comune lo stesso obiettivo e cioè il bene della Reggina, il tutto lo si è fatto rientrare. E’ immaginabile che la discussione si incentri comunque su quanto accaduto e se esiste la piena fiducia per continuare a lavorare insieme. Il presidente ha sempre pubblicamente esaltato il lavoro del Ds, la sua onestà pur con le incomprensioni che si sono registrate durante il percorso. C’è da ricordare che, diversamente da mister Baroni, il direttore sportivo ha ancora un anno di contratto con la società amaranto.