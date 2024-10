Calciomercato: mister Aglietti accostato alla Reggina, ma la società al momento ha solo un obiettivo

Ore calde in casa Reggina. La società vuole risolvere subito la questione allenatore

Ore calde in casa Reggina. In altra pagina del nostro giornale abbiamo scritto degli incontri che avverranno nella giornata di oggi tra la società ed il tecnico Baroni e quello con il Ds Taibi. Da questi colloqui verrà deciso l’immediato futuro ed in tanti sperano che si possa proseguire sul solco tracciato nella stagione appena conclusa.

Intanto rimbalzano le prime voci riguardo eventuali possibilità alternative alla conduzione tecnica con i colleghi de l’Arena che hanno riportato la notizia di “un’occhiata lanciata dalla Reggina su mister Aglietti“, da giocatore tra i più amati dalla tifoseria amaranto. Lo stesso Aglietti qualche settimana addietro, parlando di un possibile ritorno alla Reggina da tecnico aveva dichiarato: “Allenare in futuro l Reggina sarebbe bellissimo“. Una dichiarazione che ha fatto piacere ai sostenitori amaranto, ma che concretamente potrebbe non avere alcun significato rispetto ad una eventuale nuova assegnazione della panchina.