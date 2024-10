Reggina: segnali di prime novità. Il presidente Luca Gallo incontra la stampa

“La Reggina 1914 comunica che venerdì 21 maggio alle ore 15, il presidente Luca Gallo incontrerà gli organi di stampa presso lo stadio Oreste Granillo.

Il comunicato della società amaranto che annuncia la presenza del massimo dirigente in città, molto probabilmente per annunciare la prosecuzione del rapporto con il tecnico Marco Baroni e forse anche altro. Era stato lo stesso Luca Gallo a parlare di immediate novità nel dopo gara con il Frosinone.