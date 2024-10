Calciomercato: richiestissimo Mimmo Toscano. Spunta una nuova società

Le squadre ambiziose puntano su un allenatore abituato a vincere in serie C

Primi movimenti per quello che riguarda i calciatori, ma le società si stanno adoperando anche per individuare l’allenatore giusto per le proprie panchine.

Mimmo Toscano richiestissimo in serie C

Chi ha ambizioni in serie C, non può non pensare ad un tecnico come Mimmo Toscano, garanzia assoluta per le società che vogliono puntano a raggiungere qualcosa di importante. Hanno bussato alla porta del tecnico reggino nei mesi scorsi il Bari, di recente il Modena e secondo quanto riferisce il Resto del Carlino in queste ultime ore anche la Reggiana dopo il rifiuto di Alvini. La società granata, reduce dalla recente retrocessione punta all’immediato ritorno in cadetteria, così Toscano, ricordando che è ancora sotto contratto con la Reggina, potrebbe passare da una Reggio all’altra.