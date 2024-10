Calciomercato: colpo del Modena, la Ternana perde pezzi importanti

C’è grande fermento da qualche giorno sul calciomercato. Il Palermo sta quasi facendo una sessione a parte con una serie di colpi messi a segno di altissimo livello. Si muove anche il Modena che dopo aver tentato di prendere Massimo Coda, quest’ultimo molto vicino alla Cremonese, ha di fatto chiuso una operazione significativa, raggiungendo l’accordo con la Ternana per l’acquisto del forte centrocampista Palumbo. La firma dovrebbe arrivare nella giornata di oggi, quadriennale per l’ormai ex rossoverde e 500mila euro al club più bonus. La nuova società umbra che ha richiamato Lucarelli in panchina, dopo aver perso Partipilo, cede un altro dei suoi pezzi pregiati.

Leggi anche