Calciomercato: dopo l’eliminazione, il Monza pensa alla rivoluzione. E quell’idea folle…

Un mercato estivo sontuoso, una seconda sessione se è possibile ancora di più. Ma nonostante una rosa di altissimo livello, almeno sulla carta e con un Balotelli in più, il Monza non solo non approderà nella massima serie, ma addirittura è stato eliminato ancor prima di poterci provare in semifinale dal Cittadella, squadra quest’ultima con il budget più basso della serie B. Questa volta il percorso con Brocchi si interromperà, più volte nei confronti del tecnico la società ha ribadito la fiducia nonostante risultati balbettanti ed un gioco molto approssimativo e per il Monza che verrà, secondo quanto scrive il noto giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, ci sarà una ennesima rivoluzione, a partire proprio dalla conduzione tecnica:

Il Monza riparte da un nuovo allenatore

“L’idea della proprietà del Monza è di cambiare buona parte della rosa, ricostruendo la squadra e imparando dagli errori commessi e di cambiare tecnico. La principale idea per il 2021/22 porta a Beppe Iachini, in uscita dalla Fiorentina e voglioso di ripartire con un progetto ambizioso come quello di Berlusconi e Galliani. L’ambizione e le disponibilità economiche del Monza, però, stanno attirando gli occhi di molti tecnici che si stanno proponendo: oggi (ieri), ad esempio, era presente in tribuna Liverani, che sarà uno dei nomi caldi nel mercato-allenatori in Serie B e piace anche al Benevento“.

L’idea Buffon per la porta

“Ho avuto tanti contatti. Sto analizzando le proposte che ho avuto. Voglio un progetto folle e stimolante, quando arriverà lo sceglierò. Mi è arrivato un messaggio di un dirigente di una società che si è dimostrato più folle di me. Mi piacciono quelle persone. Mi sento ancora molto forte. Se trovo la situazione giusta…“. Queste le dichiarazioni di Gigi Buffon, il quale ha ufficializzato il suo addio alla Juventus ma non quello al calcio. Sempre secondo il giornalista Schira l’Ad Adriano Galliani avrebbe contattato l’ex portiere della Nazionale proponendogli di chiudere la sua carriera con la società brianzola. Vedremo quali saranno gli sviluppi.