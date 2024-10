Calciomercato: il Monza tenta il grandissimo colpo, prima della Reggina

Ramirez e Molina gli acquisti di questa sessione di calciomercato, ma nella testa dell’Amministratore Delegato Adriano Galliani c’è il grande colpo da mettere a segno e riguarda il reparto offensivo. Pochissimi i gol degli attaccanti del Monza fino al momento ed anche in occasione dell’ultimo confronto con il Perugia, si è ulteriormente evidenziata questa mancanza. Per questo motivo si sta cercando di stringere i tempi per l’acquisto del centravanti oggi in forza alla Salernitana Nwankwo Simy, decisamente meno produttivo in fatto di realizzazioni rispetto alla precedente esperienza con il Crotone. Sperando di non trovare intoppi, i brianzoli sperano di chiudere entro questa settimana. L’alternativa è rappresentata da Mancuso dell’Empoli.

